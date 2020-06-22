شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في تقديم خدمة حجز موعد الضمان الإجتماعي ، لمن يرغب في مراجعة مكاتب الضمان في كل المناطق عبر موقع الوزارة، وذلك بعد أن أطلقت في وقت سابق خدمة الموعد الإلكتروني.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمة حجز موعد في الضمان الاجتماعي اتباع الخطوات التالية وأولها الدخول إلى موقع الوزارة ،ثم الإنتقال إلى صفحة حجز موعد مسبق، لإختيار نوع الخدمة، حجز موعد الضمان الإجتماعي.

وتأتي الخطوة التالية باستكمال البيانات الأساسية وإختيار الفرع الذي يرغب المواطن في مراجعته.

وللدخول لحجز موعد الضمان الإجتماعي إضغط الرابط التالي هنا