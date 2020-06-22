شاهد.. مستشفيات تتحالف لدراسة سريرية لاستخدام بلازما المتعافين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحالفت عدة مستشفيات بالمملكة؛ لدراسة سريرية لاستخدام البلازما المستخلصة من مرضى متعافين من الفيروس المستجد. تحالفت عدة مستشفيات بالمملكة؛ لدراسة سريرية لاستخدام البلازما المستخلصة من مرضى متعافين من الفيروس المستجد. ويأتي ذلك لحقنها في مرضى لا يزالون تحت وطأة المرض؛ حيث تهدف الدراسة للتحقق من فاعلية هذا الإجراء في الحالات المتقدمة أو التي لم تستجيب للأدوية المضادة للفيروس.

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