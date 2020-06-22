شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المدينة تستمر في الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تستمر أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، في تطبيق خططها التشغيلية للرقابة على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية مع بدء مزاولة أعمال تلك الأنشطة.

وأكدت الأمانة إن الفرق الرقابية تُكثفت جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل، بهدف التأكد من التزامها بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، لافتة إلى أن هذه الحملات لرفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظا على صحة الجميع.

وأوضحت أنه يأتي ذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها؛ مشددة على أنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح وسيتم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفة إجراءات الحد من انتشار الفيروس على المنشآت المخالفة.