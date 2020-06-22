شكرا لمتابعة خبر عن بدء التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية في الخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج بدء التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بداءً من يوم الأربعاء القادم عبر موقع المؤسسة الإلكتروني أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج بدء التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بداءً من يوم الأربعاء القادم عبر موقع المؤسسة الإلكتروني هنا ، ثم الدخول على تبويب ( كلية الأمير سلطان الصناعية) . وبينت أن التسجيل مستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1441هـ .

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