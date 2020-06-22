شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إطلاق القطار الداخلي لنقل مسافري مطار جدة الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

دشنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الاثنين، خدمة الناقل الآلي الداخلي المجانية (القطار الداخلي)؛ لنقل مسافري الرحلات الدولية المغادرين والقادمين داخل مبنى المطار الجديد الصالة (١)، من منطقة إنهاء ‏إجراءات السفر إلى منطقة ‏صالات السفر الدولية والعكس.

وفي السياق نفسه، يصل طول مسار الناقل الآلي إلى 1000م، بطاقة استيعابية 4000 مسافر في الساعة، ويضم محطتين ومسارين يعمل بها 10 عربات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل عربة 65 راكبًا وتصل المدة الزمنية بين المحطتين إلى 85 ثانية؛ فيما تصل فترة انتظار المسافر كحد أقصى: 170 ثانية.

وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن خدمة الناقل الآلي الداخلي تُعد إضافة تكنولوجية ضِمن سلسلة الخدمات التي يقدّمها المطار الجديد؛ إذ لا يوجد هذا النوع من القطارات الآلية إلا في مطارات عالمية متقدمة محدودة، كما تم تزويده بجميع الأنظمة المتواجدة بصالات المطار (مثل نظام التكييف- والإذاعة- ونظم المعلومات).

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