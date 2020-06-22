شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق»: الأسبوع القادم يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أنه بدايةً من الأسبوع القادم يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار.
وقال الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " طوال هذا الأسبوع : سنعيش أطول نهار وأقصر ليل في السنة، ومن الأسبوع القادم يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة شهور وحينذاك يتساوى طول الليل مع النهار " .
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