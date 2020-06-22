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شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: رياح نشطة على عدة مناطق (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، بوجود رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.
وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " واضح تأثير الكتلة المعتدلة في طبقات الجو العليا على الحرارة التي سجلت فجر اليوم الأثنين141/11/1هـ كما في الصورة كانت من معتدلة إلى لطيفة على مدن المملكة والخليج".
وأضاف "الحصيني" : "اليوم متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والربع الخالي والشمالية ومتوسطة في غالبها على الوسطى والساحل الغربي ".
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