شكرا لمتابعة خبر عن بعد اختفائها لـ15 دقيقة عودة أيقونة تسجيل الأبناء ببرنامج «نور» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تسبب إختفاء خانة تسجيل الأبناء وإستبدالها بخانة ربط الأبناء عند إنطلاق برنامج نور لتسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 1442 هـ في مفاجأة لأولياء الأمور، واستغرق إختفاء خانة التسجيل قرابة الـ15 دقيقة من الموقع لتعود من جديد بعدها.
وأوضحت التفاصيل ، بصعود البرنامج للترند الأول على تويتر عبر هاشتاق #نظام_نور، الذي طاله انتقادات الكثيرين في كل مرة يتوجهون فيها للتسجيل متسائلين عن الصعوبة البالغة التي تتكرر في كل مرة يقومون فيها بالتسجيل في البرنامج مع كل انطلاقة له.
وقدمت إدارة التعليم بمكة المكرمة ممثلة بإدارة تقنية المعلومات خدمة التواصل مع أولياء الأمور عبر تطبيق الواتس آب، وذلك مع بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي.
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