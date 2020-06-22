شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 20% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37 %من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح المرصد، أنه يأتي ذلك مقارنة بـ 20.21 %من الربع نفسه من 2019، و18.61 % في 2018، و16.46 % في 2017، و16.79 %في 2016، و17.14 %في 2015، و15.63 % في 2014.

وأشار إلى أن عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من هذا العام 1.712.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 66.78 %من الذكور، و33.22 % إناث؛ فيما حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 24.01 %.

وجاء بعد ذلك الرياض بنسبة 20.72 %، ثم منطقة مكة المكرمة 20.46 %، ثم المدينة المنورة 18.14 %، وعسير بمعدل 15.98 %؛ بينما كانت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقاً للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01 %من العاملين في القطاع، تلتها أنشطة المنظمات الدولية 70.71 %.