شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مُثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذة، والليث، والكامل، وبحره، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.