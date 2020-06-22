شكرا لمتابعة خبر عن مشهورة " سناب شات " تسيء لأهل الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت إحدى مشاهير تطبيق " سناب شات " مقطعًا، ظهرت خلاله بصحبة شقيقتها، يسيئان لأهالي الرياض. وثقت إحدى مشاهير تطبيق " سناب شات " مقطعًا، ظهرت خلاله بصحبة شقيقتها، يسيئان لأهالي الرياض. ووصفت المشهورة وهي يمنية الجنسية ومقيمة بجدة، أهالي الرياض بـ " الغير نظاميين " وأنهم لا يتقيدون بالأنظمة. وقامت بالمقارنة بين أهالي جدة والرياض في محاولة لإثارة الفتنة بين المواطنين. وطالب متداولو المقطع بضرورة محاسبتها واتخاذ اللازم بحقها.

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