بالصور.. فحص أكثر من 10 آلاف من العمالة الوافدة بصبيا للحد من انتشار كورونا

في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تواصل بلدية محافظة صبيا زياراتها الميدانية على مساكن العمالة الوافدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، الذي أكد ضرورة استمرار الزيارات الميدانية لمساكن العمال في المحافظة، والعمل على تعقيم وتطهير مساكنهم وتوفير متطلبات الصحة العامة تفاديًا لتفشي فيروس كورونا.

وأشار دغريري إلى أن البلدية ممثلة بلجنة تقييم مساكن العمال، ومن خلال 131 زيارة ميدانية، تمكنت من فحص 10142 من العمالة، ونقل 62 من العمالة إلى مواقع أخرى، وتصحيح 14 موقعًا، وإخلاء أي موقع غير مستوفٍ للشروط الفنية والصحية، ومطابقة 16 مسكنًا للمعايير المشروطة، وأيضًا تصحيح وضع 18 موقعًا للسكن واستكمال تصحيح 84 مسكنًا آخر.

وقال دغريري إن الزيارات مستمرة لرصد أي عشوائية أو مخالفة والتعامل معها فورًا وفق ما تقتضيه الأنظمة والاشتراطات.

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وتأتي هذه الإجراءات انطلاقًا من مبدأ الحرص على توفير السلامة الصحية لسلامة وصحة العمالة في مساكنهم.

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