بالصور.. «الغذاء والدواء»: ضبط نصف طن ثلج في مصنع غير مرخص بالمدينة

أحالت المنشأة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة..
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المدينة المنورة نصف طن ثلج في مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس بدون ذكر اسم المصنع، وأحالت المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها .
وقالت الهيئة، عبر حسابها على «تويتر»: «رصدت هيئة الغذاء والدواء في المدينة المنورة مصنع ثلج غير مرخص؛ يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس بدون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية، مع ملاحظة مخالفات صحية وفنية، وتم ضبط ٥٠٠ كجم من الثلج وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
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