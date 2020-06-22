%69,6 نسبة التعافي من كورونا في دول مجلس التعاون

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تبلغ 69.6 بالمائة، حتى تاريخ اليوم الإثنين.

وذكر المركز، عبر حسابه على تويتر، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في دول الخليج تبلغ 380791 حالة، بينما يبلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 265075 حالة.

وأضاف المركز أنه أمس الأحد، تم تسجيل 6,477 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دول الخليج، و6,219 حالة شفاء، و54 حالة وفاة.

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