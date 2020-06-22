جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها في ورشة العمل الافتراضية للمناهج الكشفية العربية المطورة

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس، مشاركتها في ورشة العمل الافتراضية للمناهج الكشفية العربية المطورة، التي نظمتها المنظمة الكشفية العربية- الإقليم الكشفي العربي-؛ بهدف مراجعة أدلة المناهج بالمراحل الكشفية المختلفة، وإعدادها للعمل بها وتطبيقها بالجمعيات الكشفية العربية.

وأشار مفوض تنمية المراحل بجمعية الكشافة عبدالله الخضير، إلى أن الورشة استمرت 4 أيام بمشاركة مسؤولي ومفوضي وخبراء ولجان ومستشاري البرامج وتنمية المراحل وتنمية القيادات في الجمعيات الكشفية العربية.

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وناقشت الورشة في يومها الأخير أسس وضع مناهج البراعم والعصافير، والتي أدارها رئيس جمعية فتيان الكشفية المصرية وعضو اللجنة الفرعية للبرامج بالمنظمة الكشفية العربية الدكتور أشرف شعلان، وشارك فيها كبير المفوضين بجمعية الكشافة الجوية المصرية القائد علاء حمودة.

كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع أسس هذه المناهج وتقييم ما هو مطروح، واستعرضت بعض التجارب في ذلك المجال من الكشافة بمصر والمغرب والإمارات والسودان .

وعرض في الجلسة الأخيرة مدير إدارة البرامج في الاقليم الكشفي العربي نسيم ضناوي تطبيق (أنا كشاف) الذي تقوم بإعداده إدارة الاقليم الكشفي العربي بالتعاون مع لجنة البرامج وتقنية المعلومات، والذي يسمح للبرنامج الكشفي أن يواكب التكنولوجيا دون المساس بالأصول والطريقة والتقاليد الكشفية.