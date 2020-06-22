«معهد الحرم المكي» يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد ويحدد الشروط

التقديم مستمر حتى 15 ذو القعدة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المجد الحرام والمسجد النبوي، فتح باب القبول في معهد الحرم المكي الشريف، للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بأقسامه الثلاثة (الصباحي والمسائي والنسائي).
وقال مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، إن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني من اليوم الإثنين حتى حتى يوم الإثنين الموافق 15 ذو القعدة 1441هـ.
وأوضح أن إدارة المعهد حددت عددًا من الشروط للقبول في المعهد، وهي: أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو حاصلًا على إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الابتدائية أو ما يُعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.
وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي يتم تحديده لاحقًا في حال القبول المبتدئين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقًا طبيًّا.
ويتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي اضغط هنا:
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