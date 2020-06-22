للعام الرابع.. تفعيل «أفُق الإلكترونية» بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بوابة القبول الإلكترونية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي المقبل 1442هـ، وفعّلت حملة أفُق الإلكترونية للعام الرابع والتي تهدف إلى تعريف خريجي المرحلة الثانوية العامة بالمسارات والكليات والتخصصات بالجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للعمادة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أن الجامعة عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في استقبال طلبات الالتحاق بمسارات وبرامج الجامعة المختلفة للعام الجامعي المقبل، وتركز على تكامل التقنية في عملية القبول والذي بدوره سيسهّل إجراءات القبول على الطلاب والطالبات.

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وبيّن أنه بإمكان الطالب الدخول على بوابة القبول والإطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة، ويصاحب ذلك إطلاق حملة أفُق الإلكترونية، وهي حملة توعوية إرشادية للطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة لمساعدتهم في اختيار التخصص المناسب لقدرات وإمكانات الطالب الذاتية وآلية التقديم والإجابة عن الاستفسارات كافة، ويمكن متابعة الحملة عبر حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستجرام وسناب شات عبر المعرف @IAU_AR.

وأشار إلى أن تفعيل أيقونة طلب الالتحاق بالجامعة بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين 22 ذي القعدة 1441هـ الموافق 13 يوليو 2020م حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة 26 ذو القعدة 1441هـ الموافق 17 يوليو 2020م من خلال بوابة القبول الإلكترونية، وسيكون التقديم متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونيًّا دون الحاجة إلى المراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ وذلك لأن جميع إجراءات القبول إلكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وأكد عميد القبول والتسجيل أن الجامعة تعمل على تسخير كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول متمنيًّا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد والصحة والسلامة.