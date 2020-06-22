مطار الملك عبدالعزيز الدولي: نقل رحلات «عودة آمنة» إلى صالة رقم «1»

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، نقل كل رحلات المواطنين القادمين من الخارج (مبادرة عودة آمنة) ورحلات الوافدين المغادرة (مبادرة عودة) إلى (الصالة رقم 1).

وأوضح مطار الملك عبدالعزيز،عبر تويتر، إن نقل الرحلات إلى صالة (1) سيبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020م.

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يُذكر أن مبادرة «عودة» تمكن المقيمين الموجودين داخل المملكة، من تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة (أبشر).

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