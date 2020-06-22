«الأرصاد» تتوقع موجة حارة على مكة والمدينة.. والحرارة تصل لـ48 مئوية

يومي الثلاثاء والأربعاء
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، موجة حارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تصل فيهما درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وذكرت الهيئة- عبر حسابها بتويتر- أن التوقعات تشير إلى تأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بموجة حارة يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الجاري.
وأوضحت أنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 45 إلى 48 درجة مئوية، خاصة على الأجزاء ما بين العاصمة المقدسة وجدة، كذلك بين المدينة المنورة وينبع.
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