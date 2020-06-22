السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مدير السعودية اليوم فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة بمناسبة تكليفه



عرعر 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة المكلف الدكتور ثامر بن اسماعيل يتيم ، والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديرا عاما للفرع بالمنطقة .

ورحب سموه بمدير فرع الهيئة بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في عمله، منوها بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متميزة .

وناقش سموه آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة, مثمنًا سموه إنحازات الفرع في التعاطي الفاعل في ظروف جائحة

وشدد سموه على ضرورة رفع كفاءة الأداء بالاستخدام الأمثل للإمكانات الذاتية للفرع إضافة للإمكانات التعاونية مع الإدارات الحكومية ذات الصلة والمتطوعين وذلك وفق استراتيجيات وخطط تنفيذية تقوم على التنسيق والتكامل وتحقق الفاعلية والكفاءة للوصول للدقائق الذهبية لإسعاف المرضى والمصابين في أي موقع بالمنطقة.

وشدد سموه على نشر ثقافة العمل بمسؤولية واتقان وأمانة وعطاء وتضحية في نفوس موظفي هيئة الهلال الأحمر ومتطوعيها، مبينًا أن عملهم على درجة عالية من الإنسانية ويتطلب جهودًا استثنائية لإنقاذ الأرواح في دقائق قليلة وحاسمة، مؤكدًا أن الكوادر

ووجه سموه بالمشاركة الفاعلة لفرع الهيئة بالمنطقة في مبادرة "جاهز" التي اطلقها سموه منذ حوالي العامين ونصف لرفع جاهزية كافة الأجهزة ذات الصلة بالحوادث والظروف المناخية والكوارث الطبيعية وغيرها من خلال تحقيق أعلى مستويات التخطيط والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية ذات الصلة وبالتعاون مع القطاع غير الربحي المعني بذلك.

من جهته أعرب مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة المكلف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعمه لفرع الهيئة بالمنطقة.

// انتهى //

13:55ت م

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عرعر 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة المكلف الدكتور ثامر بن اسماعيل يتيم ، والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديرا عاما للفرع بالمنطقة .ورحب سموه بمدير فرع الهيئة بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في عمله، منوها بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متميزة .وناقش سموه آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة, مثمنًا سموه إنحازات الفرع في التعاطي الفاعل في ظروف جائحة كورونا داعياً إلى مضاعفة الجهود بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الاسعافية للمواطن والمقيم.وشدد سموه على ضرورة رفع كفاءة الأداء بالاستخدام الأمثل للإمكانات الذاتية للفرع إضافة للإمكانات التعاونية مع الإدارات الحكومية ذات الصلة والمتطوعين وذلك وفق استراتيجيات وخطط تنفيذية تقوم على التنسيق والتكامل وتحقق الفاعلية والكفاءة للوصول للدقائق الذهبية لإسعاف المرضى والمصابين في أي موقع بالمنطقة.وشدد سموه على نشر ثقافة العمل بمسؤولية واتقان وأمانة وعطاء وتضحية في نفوس موظفي هيئة الهلال الأحمر ومتطوعيها، مبينًا أن عملهم على درجة عالية من الإنسانية ويتطلب جهودًا استثنائية لإنقاذ الأرواح في دقائق قليلة وحاسمة، مؤكدًا أن الكوادر السعودية على قدر المسؤولية متى ما اتيحت له التجهيزات والتدريبات الكافية واللازمة.ووجه سموه بالمشاركة الفاعلة لفرع الهيئة بالمنطقة في مبادرة "جاهز" التي اطلقها سموه منذ حوالي العامين ونصف لرفع جاهزية كافة الأجهزة ذات الصلة بالحوادث والظروف المناخية والكوارث الطبيعية وغيرها من خلال تحقيق أعلى مستويات التخطيط والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية ذات الصلة وبالتعاون مع القطاع غير الربحي المعني بذلك.من جهته أعرب مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة المكلف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعمه لفرع الهيئة بالمنطقة.// انتهى //13:55ت م0096

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