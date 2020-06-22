السعودية اليوم / وزير الصحة العراقي يحذر من تصاعد الإصابات بكورونا في بلاده



بغداد 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

حذر وزير الصحة العراقي حسن التميمي من تصاعد حصيلة الإصابات اليومية بفيروس

وأوضح التميمي في مؤتمر صحفي اليوم أن نسبة الشفاء من الفيروس في العراق بلغت 45 في المئة، فيما بلغت نسبة الوفيات 3.5 في المئة ، أي 27 وفاة لكل مليون نسمة.

وأكد أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن، وأن الوقاية ما زالت هي الحل، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها وزارته من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بالفيروس.

// انتهى //

13:43ت م

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بغداد 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسحذر وزير الصحة العراقي حسن التميمي من تصاعد حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا ,موأن ذلك مؤشر لدخول البلاد في مرحلة وبائية خطيرة، مشددًا على ضرورة معرفة الجميع بخطورة هذه المرحلة.وأوضح التميمي في مؤتمر صحفي اليوم أن نسبة الشفاء من الفيروس في العراق بلغت 45 في المئة، فيما بلغت نسبة الوفيات 3.5 في المئة ، أي 27 وفاة لكل مليون نسمة.وأكد أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن، وأن الوقاية ما زالت هي الحل، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها وزارته من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بالفيروس.// انتهى //13:43ت م0093

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