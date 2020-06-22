السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة بمناسبة تعيينه



عرعر 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة ، الشيخ فهد بن عبدالعزيز الماجد الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه في منصبه، ورحب سموه برئيس فرع النيابة العامة متمنياُ له التوفيق في مهام عمله الجديدة .

ونوه سموه بالتطوير الدائم والمتسارع الذي تشهده المنظومة العدلية بكافة عناصرها ومن ذلك النيابة العامة، وذلك في ظل ما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، مبينًا أن للمنظومة العدلية الفاعلة والمتجددة دورًا بالغًا في تعزيز قوة المنظومة الأمنية من ناحية وفي تعزيز البيئية التنموية للمزيد من النمو المتسارع بكافة المجالات، داعيًا للمزيد من التنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة الأداء للمستويات القياسية حيال استقبال وإنهاء القضايا المحالة لفرع النيابة بالمنطقة.

من جهته أعرب رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يجده فرع النيابة من متابعة لمختلف المهام والأعمال المناطة بهم .

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13:43ت م

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