السعودية اليوم / بلدية الخبر تنفذ أعمال سفلتة وتأهيل عدد من طرق الأحياء



الدمام 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

قامت بلدية محافظة الخبر في فترة منع التجول بسفلتة وإعادة تأهيل 15 طريقاً بالخبر، وذلك ضمن مشروع صيانة الطرق، واستمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء وتحقيقا لرضا مستخدميها ولتأمين انسيابية الحركة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية قامت خلال هذه الفترة بإعادة تأهيل عدد من الطرق في المحافظة شملت أعمال الكشط والسفلتة والدهان, فيما تم خلال الفترة ذاتها معالجة الحفر بالطرق بمساحة 17.490 متر مربع بمختلف الطرق ضمن برنامج الصيانة، وكذلك أعمال صيانة للأرصفة بمساحة 23.609 متر مربع، ودهانات أرصفة بمساحة 91.665 متر مربع، ودهانات للطرق بمساحة 23.668 متر مربع.

وأكد الزايدي أن أعمال التطوير تأتي بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين, وللمحافظة على البنية التحتية للطرق ، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.

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13:35ت م

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