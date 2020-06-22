السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 954 إصابة بفيروس كورونا



كوالالمبور 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

سجلت السلطات الإندونيسية، اليوم، 954 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 2500 وفاة بعد تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن 521 مريضًا تماثلوا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 25022 حالة.

// انتهى //

13:03ت م

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كوالالمبور 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت السلطات الإندونيسية، اليوم، 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ليصل إجمالي المصابين إلى 46845.وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 2500 وفاة بعد تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن 521 مريضًا تماثلوا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 25022 حالة.// انتهى //13:03ت م0086

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