السعودية اليوم / شفاء 530 حالة من فيروس كورونا في الكويت



الكويت 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 530 حالة من فيروس

وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31.770 حالة ، مؤكدةً أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

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13:01ت م

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الكويت 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 530 حالة من فيروس كورونا المستجد .وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31.770 حالة ، مؤكدةً أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .// انتهى //13:01ت م0083

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