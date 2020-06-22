السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ أكثر من 300 جولة تفقدية لمعالجة الظواهر السلبية بالمناطق السياحية



الطائف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة الطائف 320 جولة تفقدية لمعالجة الظواهر السلبية بالمناطق السياحية وذات الارتياد الكثيف ، بهدف تحسين المظهر العام ، وإزالة المشوهات البصرية والمخالفات البلدية والصحية.

وعملت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية (شرق الطائف ، والهدا ، والشفا) على رفع البسطات العشوائية المخالفة وعربات بيع الأطعمة غير المصرح لها ، وضبط الباعة الجائلين وبسطات شاهي الجمر المنتشرة بالمواقع السياحية وبالطرق العامة وبجوار الحدائق والمتنزهات العامة ، كما قامت فرق النظافة بإزالة اللوحات الدعائية والإعلانية المخالفة ،التي تصنف ضمن الظواهر السلبية التي تشوه أعمدة الإنارة والأراضي البيضاء وتلوث البيئة الطبيعية ، وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع البرنامج الرقابي الشامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة

وأوضحت أمانة الطائف أنها أزالت 130 بسطة مخالفة منها 75 بسطة عشوائية ، و 55 عربة مخالفة لبيع المواد الغذائية والأطعمة ، وذلك من محيط متنزه الردف والطريق الدائري بالشفا والطريق الدائري بالهدا ، مبينة أن هذه البسطات تعمل دون تراخيص نظامية ، بالإضافة إلى افتقارها لأدنى متطلبات الاشتراطات البلدية ، وبها العديد من المواد والسلع والمنتجات المجهولة المصدر ، علاوة على رصد الفرق الميدانية إلى مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء حفظ المواد المستخدمة وعدم وجود شهادات صحية تثبت سلامة العاملين من الأمراض السارية والمعدية.

وشملت الحملة المنفذة إزالة أشكال مختلفة من الظواهر السلبية كإقامة غرفة من الصفيح والعقوم الترابية والحيازات المخالفة للأراضي وإقامة حظائر عشوائية للمواشي على جنبات الطرق العامة والسريعة وبالقرب من المواقع السياحية لاستغلال إقبال الزوار في تحقيق مكاسب بطرق مخالفة.

// انتهى //

13:00ت م

0082



الطائف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة الطائف 320 جولة تفقدية لمعالجة الظواهر السلبية بالمناطق السياحية وذات الارتياد الكثيف ، بهدف تحسين المظهر العام ، وإزالة المشوهات البصرية والمخالفات البلدية والصحية.وعملت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية (شرق الطائف ، والهدا ، والشفا) على رفع البسطات العشوائية المخالفة وعربات بيع الأطعمة غير المصرح لها ، وضبط الباعة الجائلين وبسطات شاهي الجمر المنتشرة بالمواقع السياحية وبالطرق العامة وبجوار الحدائق والمتنزهات العامة ، كما قامت فرق النظافة بإزالة اللوحات الدعائية والإعلانية المخالفة ،التي تصنف ضمن الظواهر السلبية التي تشوه أعمدة الإنارة والأراضي البيضاء وتلوث البيئة الطبيعية ، وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع البرنامج الرقابي الشامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأوضحت أمانة الطائف أنها أزالت 130 بسطة مخالفة منها 75 بسطة عشوائية ، و 55 عربة مخالفة لبيع المواد الغذائية والأطعمة ، وذلك من محيط متنزه الردف والطريق الدائري بالشفا والطريق الدائري بالهدا ، مبينة أن هذه البسطات تعمل دون تراخيص نظامية ، بالإضافة إلى افتقارها لأدنى متطلبات الاشتراطات البلدية ، وبها العديد من المواد والسلع والمنتجات المجهولة المصدر ، علاوة على رصد الفرق الميدانية إلى مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء حفظ المواد المستخدمة وعدم وجود شهادات صحية تثبت سلامة العاملين من الأمراض السارية والمعدية.وشملت الحملة المنفذة إزالة أشكال مختلفة من الظواهر السلبية كإقامة غرفة من الصفيح والعقوم الترابية والحيازات المخالفة للأراضي وإقامة حظائر عشوائية للمواشي على جنبات الطرق العامة والسريعة وبالقرب من المواقع السياحية لاستغلال إقبال الزوار في تحقيق مكاسب بطرق مخالفة.// انتهى //13:00ت م0082

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ أكثر من 300 جولة تفقدية لمعالجة الظواهر السلبية بالمناطق السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.