السعودية اليوم / تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد بتونس



تونس 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية ، إصابتين جديدتين بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 1159 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 50 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1020 حالة .

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12:57ت م

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تونس 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية ، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 1159 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 50 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1020 حالة .// انتهى //12:57ت م0081

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