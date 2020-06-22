السعودية اليوم / معهد الحرم المكي الشريف يعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 1442هـ



مكة المكرمة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

أعلنت إدارة معهد الحرم المكي الشريف اليوم عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بأقسامه الثلاثة: القسم الصباحي والقسم المسائي والقسم النسائي.

وبين مدير معهد الحرم المكي الشريف صالح بن دخيل ربه السلمي بأن التسجيل سيكون متاحاً ،عبر الرابط الإلكتروني حتى يوم الاثنين الخامس عشر من الشهر القادم .

وأوضح بأن إدارة المعهد حددت شروطًا للقبول في المعهد وهي أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيدجداً وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي يُحدَّد لاحقاً في حال القبول المبدئي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ،وأن يكون لائقاً طبياً.

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12:52ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.