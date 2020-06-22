شكرا لقرائتكم خبر عن أبها.. إنقاذ شخص وإنتشال جثتي آخرين بعد سقوطهم في بئر بمَرَبه والان نبدء بالتفاصيل

باشر الدفاع المدني في مدينة أبها بلاغاً عن سقوط ثلاثة أشخاص في بئر (بمَرَبه) ، تم إنقاذ شخص على قيد الحياه وتسليمه للهلال الأحمر ، كما تم إنتشال جثتي الشخصين الآخرين وتسليمهما للجهات المختصة.

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