الخبر .. تأهيل وسفلتة 15 شارع لتحقيق انسيابية الحركة

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وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن البلدية قامت خلال هذه الفترة بإعادة تأهيل كل من شارع الأمير بندر وشارع 10 وشارع 16 بحي الخبر الشمالية, وكذلك إعادة تأهيل شارع شهلان بحي الهدا , وشارع خالد بن الوليد بحي الراكة, وشارع فراس بن النضر بحي العليا, وشارع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بحي العليا, وشارع عبد الرحمن بن معاذ بحي الجسر, وشارع الأمير تركي, وطريق الملك عبد الله والطريق المحلي المحاذي لطريق مجلس التعاون بحي الجسر, وكل من شارع ابن الشوكاني, وشارع 32 بحي الراكة الجنوبية, وشارع الأمير سلطان بن فهد بحي قرطبة, وشارع العدل بن الحكيم الشيباني بحي الخزامى، لافتا الى أن كمية الاسفلت المستخدمة تتجاوز 398.645 متر مربع .
وأضاف المهندس سلطان الزايدي بأن هذه الأعمال شملت أعمال الكشط والسفلتة والدهان, فيما تم خلال الفترة ذاتها معالجة الحفر بالشوارع بمساحة 17.490 متر مربع بمختلف الشوارع ضمن برنامج الصيانة، وكذلك أعمال صيانة للأرصفة بمساحة 23.609 متر مربع، ودهانات أرصفة بمساحة 91.665 متر مربع، ودهانات للطرق بمساحة 23.668 متر مربع.
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