أبوظبي تسمح بالتنقل بين مدن الإمارة الكبرى غداً

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة الإمارة ودائرة الصحة عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) بدءاً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في الإمارة، والمؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ويستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في أبوظبي إليها.

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من جهة أخرى أعلنت مستشفيات ميديكلينيك اليوم في الإمارة خلوها من حالات “كوفيد-19” بعد أن قدمت خلال الأشهر السابقة الرعاية الصحية اللازمة للمرضى بالتعاون مع دائرة الصحة-أبوظبي.

وباشرت المستشفيات الأربعة التابعة لمجموعة ميديكلينيك تقديم جميع الخدمات الطبية للمجتمع في العيادات الخارجية والعمليات. كما قامت ميديكلينيك بإدارة مستشفيات أخرى مخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19، منها مستشفى يونيفيرسال التي أصبحت أيضاً خالية من المرضى.

ويأتي الإنجاز ليعكس التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد نجاح استراتيجية تكثيف الفحوصات في زيادة الكشف المبكر عن الحالات المصابة والحد من انتشار الفيروس وتخفيض عدد الحالات التي بحاجة للإدخال إلى المستشفيات.

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