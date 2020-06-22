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7.5 ألف برج لشبكات الجيل الخامس 5G بـ11 منطقة
تغطية 70% من المساكن بالقرى والهجر بنهاية 2020
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها أنشأت مع شركائها في القطاع الخاص حوالي 7.5 ألف برج جديد لشبكات الجيل الخامس (5G) حتى الآن في 11 منطقة.
وأبانت الوزارة أنها تستهدف الوصول لتغطية 40% من الخمس مدن الرئيسية: الرياض، وجدة، ومكة، والمدينة، والدمام، بنهاية عام 2020.
وأوضحت أنه تمت تغطية حوالي 65% من المساكن بالقرى والهجر بالنطاق العريض اللاسلكي الجيل الرابع، شملت هذه التغطية أكثر من 508 آلاف مسكن في أكثر من 3.2 ألف قرية في محافظات المملكة، واستفاد منها حوالي 3 ملايين مواطن ومقيم.
وأكدت أنها تستهدف مع شركائها في القطاع الخاص الوصول إلى تغطية 70% من المساكن بالقرى والهجر بنهاية 2020 بشبكات الجيل الخامس.
يذكر أن المملكة حققت زيادة في تغطية النطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع) في القرى والهجر لتصل إلى نسبة تغطية تعادل 65% من المساكن بالقرى والهجر بنهاية شهر أبريل من العام الحالي في خطى متسارعة تفوق المخطط له، كإنجاز جديد ضمن رؤية المملكة 2030, وذلك في إطار رفع مستوى جودة خدمات الاتصالات والإنترنت في مختلف مناطق المملكة ووصول المستفيدين للخدمات الحكومية والصحية.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تهيئة البيئة الحاضنة للتطور التقني، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات.
وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استمرار جهودها لنشر النطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع) للقرى والهجر بالمشاركة مع القطاع الخاص، مثمنة الدعم الذي تلقاه من القيادة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تغطية حوالي 65% من المساكن بالقرى والهجر بالنطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع)، شملت هذه التغطية أكثر من 508 آلاف مسكن في أكثر من 3200 قرية في محافظات المملكة، واستفاد منها حوالي 3 ملايين مواطن ومقيم.
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