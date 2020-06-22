استئصال المبيض متخضم لمريضة كورونا بجازان

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - واس

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أجرى أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان عملية جراحية بهدف استئصال المبيض المتضخم لمريضة مصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19 ” ، حيث كانت تشكو من آلآم في أسفل البطن مع فقدان للشهية وتقيؤ أحياناً، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة تبين وجود تضخم والتواء في المبيض الأيمن.

وقرر الفريق المعالج عمل استكشاف لها عبر شق جراحي أسفل البطن بعد إدخال المريضة لغرفة العمليات مع اتخاذ الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية كافة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وتم استئصال المبيض الأيمن لتضخمه ووجود تغيرات باثولوجية، حيث تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – وبعد ذلك نقلت المريضة لقسم العزل وهي بصحة جيدة وذلك لاستكمال الخطة العلاجية.

يذكر أنه قبل أسبوع تقريبًا أعلنت صحة نجران إنقاذ حياة مريضة مصابة بفيروس كورونا ،وذلك باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم ECMO.

وأبانت صحة نجران أن الفيروس قد تسبب لها في فشل وظائف الرئة التي لم تستجب للإجراءات الطبية المعتادة بما فيها التنفس الصناعي، حيث تم تركيب الجهاز عبر الأوعية الدموية بواسطة الفريق الجراحي وأشرف على العلاج فريق طبي و تمريضي مؤهل من أعضاء برنامج الأكسجة الغشائية بمستشفى الملك خالد بنجران.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم أو ما يسمى إيكمو ECMO تستخدم في مراكز متخصصة كإجراء إنقاذ حياة لمرضى الفشل التنفسي خاصة الناجة عن الالتهابات الفيروسية وهي معقدة ذات اشتراطات خاصة و تحتاج إلى فريق طبي متكامل و تجهيزات خاصة.

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