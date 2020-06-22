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محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، إلى رتبة "عميد".
وقد عبّر الغامدي عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من لدن المقام السامي؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي.
تبارك "الخليج 365" للعميد الغامدي الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 12:48 PM
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، إلى رتبة "عميد".
وقد عبّر الغامدي عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من لدن المقام السامي؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي.
تبارك "الخليج 365" للعميد الغامدي الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.
، مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة إلى رتبة "عميد" ،
المصدر : الخليج 365
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