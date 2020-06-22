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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.للأرصاد حالة الطقس
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 12:44 PM
هطولات تشمل عدة محافظات وتستمر لـ8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
، "الأرصاد" تنبّه: أجواء جازان اليوم ماطرة ،
المصدر : الخليج 365
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