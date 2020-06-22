محمد بن مسعود - الدمام - نشَب قبل ساعات ولا تزال تكافح انتشاره.. سنوافيكم بالتفاصيل تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق. وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها. Advertisements الدفاع المدني الدفاع المدني 22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 12:37 PM نشَب قبل ساعات ولا تزال تكافح انتشاره.. سنوافيكم بالتفاصيل "مدني الباحة" يباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار بأحد قرى المندق "مدني الباحة" يباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار بأحد قرى المندق تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق. وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها. الكلمات المفتاحية ، "مدني الباحة" يباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار بأحد قرى المندق ،

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