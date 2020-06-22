شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.

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