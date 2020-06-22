شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق بوابة القبول الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

• تفعيل حملة أفُق الإلكترونية وإعلان مواعيد التقديم للعام الجامعي الجديد

أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بوابة القبول الإلكترونية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1442هـ، وفعلت حملة أفُق الإلكترونية للعام الرابع والتي تهدف لتعريف خريجي المرحلة الثانوية العامة بالمسارات والكليات والتخصصات بالجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للعمادة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح إلى أن الجامعة عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة إلكترونية متكاملة تساهم في استقبال طلبات الالتحاق بمسارات وبرامج الجامعة المختلفة للعام الجامعي القادم، وتركز على تكامل التقنية في عملية القبول والذي بدوره سيسهل إجراءات القبول على الطلاب والطالبات.

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وبين أنه بإمكان الطالب الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة، ويصاحب ذلك إطلاق حملة أفُق الإلكترونية وهي حملة توعوية إرشادية للطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة لمساعدتهم في اختيار التخصص المناسب لقدرات وإمكانات الطالب الذاتية و آلية التقديم و الإجابة على الاستفسارات كافة ويمكن متابعة الحملة عبر حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف @IAU_AR

وأشار إلى أن تفعيل أيقونة طلب الالتحاق بالجامعة بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين 22 ذو القعدة 1441هـ الموافق 13 يوليو 2020م وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الجمعة 26 ذو القعدة 1441هـ الموافق 17 يوليو 2020م من خلال بوابة القبول الإلكترونية وسيكون التقديم متاح للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات وذلك لأن جميع إجراءات القبول إلكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وأكد عميد القبول والتسجيل أن الجامعة تعمل على تسخير كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد والصحة والسلامة.