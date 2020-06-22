صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية بالقصيم تحت الرقابة اليومية

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تكثف أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمالها الرقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية والتي شملت أكثر من 1500 صالون حلاقة ومشغل نسائي على مستوى منطقة القصيم ، وذلك بدء من يوم أمس الأحد عبر حملات رقابية مكثفة ، يأتي ذلك بعد صدور قرار معاودة الأنشطة وفق تنظيمات محددة.

وشدد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأعمال الرقابية على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية في هذا الاتجاه مكثفة وعلى عدة فترات عبر فريق رقابي رجالي ونسائي لتحقيق أعلى مستوى من تطبيق الإجراءات والتنظيمات الاحترازية والوقائية لضمان عودة أنشطة الصالونات والمشاغل بشكل آمن.

وأكد أمين منطقة القصيم أن هذه الجهود الرقابية تأتي للمحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين من صالونات الحلاقة ضمن مكافحة فايروس كورونا ، عبر تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمرحلة الحالية، مؤكداً بأنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين بلا تهاون.

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ودعا أمين منطقة القصيم الجميع بالتعاون مع الأمانة في تطبيق الاشتراطات الوقائية ، في صالونات الحلاقة والإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيقها عبر الاتصال بالرقم 940 أو رفع بلاغ عبر تطبيق البلاغات.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، نشرت أبرز بروتوكولات صالونات التجميل النسائية بعد عودة الحياة لطبيعتها.

واشتملت البروتوكولات على إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العميلات والموظفات، وكذلك إجراءات يجب الالتزام بها أثناء العمل، وإرشادات تتعلق ببيئة وصالونات التجميل.

إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العميلات والموظفات:

استقبال العميلات بالحجز المسبق إن أمكن

غسل العاملات أيديهن بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر

تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن التباعد على مقاعد الانتظار

إبلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقًا قبل الحضور للصالون

الحد من التواصل وجهًا لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل

إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفات واستخدام طرق بديلة

منع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي قد تؤدي إلى الزحام

منع المرافقين للزبائن داخل المحل

إلزام المحل بأخذ بيانات العملاء

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