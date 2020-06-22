جامعة الإمام تمنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص وتطبق التباعد الجسدي

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

في إطار الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة وفقها الله لتعزيز سبل مكافحة انتشار فايروس كورونا (covid-19) صدرت توجيهات رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري بتشكيل لجان تعمل وفق خططٍ مدروسة لاتخاذ عددٍ من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة ومنع انتشار فايروس كورونا (covid-19) في كافة المرافق التابعة للجامعة.

وبناءً على ذلك قامت عمادة شؤون الطلاب في جامعة الإمام وبالتعاون مع بعض الجهات والإدارات في الجامعة ذات العلاقة كالخدمات الطبية والإدارة العامة للتشغيل والصيانة وكذلك الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي باتخاذ عددٍ من الخطوات والتدابير والإجراءات الاحترازية التي ساهمت بعون الله في الوقاية من هذا الوباء ومكافحة انتشاره وتوعية الطلاب للعودة بحذر للحياة الطبيعية حيث قامت باتخاذ ما يلي :

١- تعقيم وتطهير كافة المباني والمرافق في جامعة الإمام ومنها التابعة لعمادة شؤون الطلاب مثل ( إسكان الطلاب ، مبنى العمادة الرئيس، نادي الطلاب ، مسجد الإسكان ، المنشآت الرياضية ، مطعم الإسكان )، حيث يسكن في الإسكان الجامعي مايزيد على ٨٥٠ طالباً.

٢- اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية للمحافظة على السلامة والصحة العامة شملت ما يلي :

– منع التجمعات خصوصًا الأعداد التي تزيد عن ثلاثة أشخاص في المكاتب أو الأماكن المغلقة .

– تحقيق مبادئ التباعد الجسدي وعدم الازدحام وخاصة في المكاتب الإدارية او المساجد أو السوبر ماركت .

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٣- توفير المعقمات الشخصية وتوزيعها على طلاب الإسكان .

٤- توفير الكمامات الطبية وتوزيعها على طلاب الإسكان .

٥- تجهيز وتوفير الوجبات الغذائية الرئيسة في مطعم الإسكان واتخاذ أعلى معايير السلامة والوسائل الاحترازية اللازمة .

٦- نشر سبل الوقاية والإجراءات المتبعة لمكافحة فايروس كورونا عبر عددٍ من النشرات التوعوية والملصقات .

٧- نشر عددٍ من التغريدات تشمل التعليمات والارشادات التثقيفية في سبل مكافحة الفايروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للعماده (تويتر) .

٨- نشر عددٍ من البرامج الرياضية والتدريبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يساهم في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية ورفع المناعة .

وقالت جامعة الإمام إن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع الخطط والسياسات المرسومة لمكافحة انتشار هذا الفايروس من قبل الدولة رعاها الله.

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