انخفاض سعر الدولار اليوم بالرغم من تراجع الذهب

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية وسط حالة من القلق بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة والتي زادت بمقدار مليوني حالة على مستوى العالم في غضون أسبوعين.

وارتفع سعر الدولار الأسترالي ليقود المكاسب المتواضعة في آسيا إذ قال محافظ البنك المركزي إن تداعيات جائحة كوفيد-19 لن تكون بالسوء الذي كان يُخشى منه في البداية بحسب رويترز.

لكن الزيادة القياسية في عدد الإصابات عالميا كبحت التحركات في السوق بينما عززت حالة الحذر إجراءات تبنتها بكين ومناطق في أستراليا لإعادة فرض بعض القيود.

وعكس سعر الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر خسائره المبكرة وارتفع 0.3 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 0.6854 دولار أمريكي وزاد نظيره النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.6422 دولار.

ومقابل سلة من العملات، تخلى الدولار الأمريكي عن قدر قليل من مكاسب الأسبوع الماضي وخسر 0.2 بالمئة إلى 97.501.

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ولم يطرأ تغير يُذكر على العملة اليابانية التي تعتبر ملاذا آمنا وسجلت في أحدث تعاملات 106.87 ين ولم تبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في وقت سابق من الشهر عند 106.58 ين مقابل الدولار ما يشير لدرجة عالية من الحذر.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة إلى 1.1200 دولار بعدما انخفضت لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1168 دولار في التعاملات المبكرة فيما أدى الانقسام بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن هيكل صندوق مقترح للتعافي من كوفيد-19 لاستمرار قلق المستثمرين.

واستقر الجنيه الإسترليني فوق أقل مستوى في ثلاثة أسابيع بقليل عند 1.2393 دولار متأثرا باحتمال عدم التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ظل تقدم طفيف في مباحثات التجارة بين الجانبين.

من جهة أخرى انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، بمقدار 4.10 دولار أمريكي ما نسبته 0.24% ليستقر عند 1728.55 دولار أمريكي.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بمقدار 15.25 دولار أمريكي ما نسبته 0.89% ليبلغ 1734.75 دولار أمريكي.

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