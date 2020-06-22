محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي مدير شعبة مرور محافظة القنفذة العقيد إبراهيم بن عثمان العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. 22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 11:19 AM Advertisements مدير مرور القنفذة إلى رتبة عقيد مدير مرور القنفذة إلى رتبة عقيد قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي مدير شعبة مرور محافظة القنفذة العقيد إبراهيم بن عثمان العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. الكلمات المفتاحية ، مدير مرور القنفذة إلى رتبة عقيد ،

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