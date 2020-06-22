، المرحلة الأخيرة لضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي راسل".. اليوم ،

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تبدأ اليوم الإثنين تنفيذ الفترة الثانية والأخيرة من المرحلة الخامسة لضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بناءً على إغلاقات يوم الخميس 18 يونيو 2020.
وكانت "فوتسي راسل" قد قررت تقسيم المرحلة الخامسة والأخيرة من ضم الأسهم السعودية إلى مؤشراتها البالغة نسبتها 25% من قيمة السوق السعودي في المؤشر إلى شريحتين: الأولى بنسبة 25% من المرحلة تم تنفيذها في مارس الماضي، والأخرى بنسبة 75% يتم تنفيذها اليوم.
وقالت "فوتسي": إنه تبعاً لذلك سيرتفع وزن "أرامكو" في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية من 0.51% إلى 0.77%.
وانتهت بذلك مراحل انضمام السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة التي بدأت في مارس 2019، حيث تم الانتهاء من انضمام السوق لمؤشر "إم إس سي آي" في أغسطس 2019، وتم الانتهاء من انضمام السوق لمؤشر "ستاندرد آند بورز داو جونز" في سبتمبر الماضي.
ووفق موقع "أرقام" الاقتصادي، بلغت الاستثمارات غير النشطة الداخلة التي تم توقع دخولها للسوق السعودي خلال مراحل الانضمام نحو 56 مليار ريال.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 11:18 AM
سيرتفع وزن "أرامكو" في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية إلى 0.77%
تبدأ اليوم الإثنين تنفيذ الفترة الثانية والأخيرة من المرحلة الخامسة لضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بناءً على إغلاقات يوم الخميس 18 يونيو 2020.
وكانت "فوتسي راسل" قد قررت تقسيم المرحلة الخامسة والأخيرة من ضم الأسهم السعودية إلى مؤشراتها البالغة نسبتها 25% من قيمة السوق السعودي في المؤشر إلى شريحتين: الأولى بنسبة 25% من المرحلة تم تنفيذها في مارس الماضي، والأخرى بنسبة 75% يتم تنفيذها اليوم.
وقالت "فوتسي": إنه تبعاً لذلك سيرتفع وزن "أرامكو" في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية من 0.51% إلى 0.77%.
وانتهت بذلك مراحل انضمام السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة التي بدأت في مارس 2019، حيث تم الانتهاء من انضمام السوق لمؤشر "إم إس سي آي" في أغسطس 2019، وتم الانتهاء من انضمام السوق لمؤشر "ستاندرد آند بورز داو جونز" في سبتمبر الماضي.
ووفق موقع "أرقام" الاقتصادي، بلغت الاستثمارات غير النشطة الداخلة التي تم توقع دخولها للسوق السعودي خلال مراحل الانضمام نحو 56 مليار ريال.
، المرحلة الأخيرة لضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي راسل".. اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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