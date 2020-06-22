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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه طوال هذا الأسبوع سنعيش أطول نهار وأقصر ليل في السنة.
وأضاف عبر حسابه بتويتر: من الأسبوع القادم يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة أشهر، وحينذاك يتساوى طول الليل مع النهار.حالة الطقس الأرصاد
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 11:13 AM
قال: من القادم يبدأ يأخذ حصته من النهار ويستمر لمدة ثلاثة أشهر
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه طوال هذا الأسبوع سنعيش أطول نهار وأقصر ليل في السنة.
وأضاف عبر حسابه بتويتر: من الأسبوع القادم يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة أشهر، وحينذاك يتساوى طول الليل مع النهار.
، الزعاق: سنعيش هذا الأسبوع أطول نهار وأقصر ليل في السنة ،
المصدر : الخليج 365
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