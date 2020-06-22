بحضور 387 مستمعة..
اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، برنامج «لحمة وطن» النسائي الثاني، الذي استمر لمدة خمسة أيام؛ حيث أقيمت محاضرة بعنوان «واجب المرأة تجاه هذه الأزمات».
قامت بإلقاء المحاضرة جيهان بنت محمد السراج عن بُعد عبر برنامج «زووم»، وحظيت بحضور «387» مستمعة.
وتحدثت المحاضرة عن مهمة المرأة في المجتمع وفي البيت خلال أزمة كورونا وأهمية التوكل على الله .
ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف توعية الأوساط النسائية بأمور دينهن ودنياهن، والمشاركة الفاعلة للداعيات في وقت الأزمات.
اقرأ أيضًا:
الشؤون الإسلامية: استمرار تعليق الدروس والمحاضرات وتعليم القرآن بالمساجد
وزير الشؤون الإسلامية عن عودة الحياة لطبيعتها: اللهم اجعلها آمنة
«الشؤون الإسلامية» تشدد على 7 إجراءات بالمساجد ومثلها للمصلين
كانت هذه تفاصيل خبر عبر «زووم».. الشؤون الإسلامية تختتم برنامج «لحمة وطن» النسائي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.