عبر «زووم».. الشؤون الإسلامية تختتم برنامج «لحمة وطن» النسائي بجازان

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، برنامج «لحمة وطن» النسائي الثاني، الذي استمر لمدة خمسة أيام؛ حيث أقيمت محاضرة بعنوان «واجب المرأة تجاه هذه الأزمات».

قامت بإلقاء المحاضرة جيهان بنت محمد السراج عن بُعد عبر برنامج «زووم»، وحظيت بحضور «387» مستمعة.

وتحدثت المحاضرة عن مهمة المرأة في المجتمع وفي البيت خلال أزمة كورونا وأهمية التوكل على الله .

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف توعية الأوساط النسائية بأمور دينهن ودنياهن، والمشاركة الفاعلة للداعيات في وقت الأزمات.

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