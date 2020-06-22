«أمانة نجران» تنفِّذ أكثر من 33 ألف جولة رقابية على المنشآت

للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية..
نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا 33701 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية.
كما جرى تنفيذ 10454 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 30965 موقعًا، شملت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحال التجارية والميادين.
وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار الأمانة والبلديات التابعة لها أعمالها الرقابية والميدانية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف الأرصفة وواجهات المحال والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.
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