علي الحربي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق المملكة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق المملكة بشكل عام، وذلك لتأقلم الكتلة المعتدلة شمالًا، مشيرًا إلى أنه من غير المتوقع أن تُسجل هذا اليوم درجات عالية أو متطرفة وتبقى سواحل جدة تحت تأثير الكتلة المعتدلة.

وقال الحربي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اليوم الإثنين يعتبر الأقل حرارة على أغلب مناطق المملكة بشكل عام وذلك نظرًا لتأقلم الكتلة المعتدلة شمالًا ومن غير المتوقع ان تُسجل هذا اليوم درجات عالية أو متطرفة وتبقى سواحل جدة تحت تأثير الكتلة المعتدلة هذا اليوم وهذه الليلة بأمر الله».

من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من المنطقة الوسطى كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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