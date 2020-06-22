الحصيني: رياح متوسطة وشبه قوية تؤثر على مناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الجو اليوم الإثنين، على مناطق عدة، مشيرًا إلى هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية.

وقال الحصيني- عبر تويتر- إنه متوقع اليوم رياح من متوسطة إلى شبه قوية، على الشرقية والخليج والربع الخالي والشمالية.

وأشار إلى أن الرياح ستكون متوسطة في غالبها، على الوسطى والساحل الغربي.

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وأضاف أن تأثير الكتلة المعتدلة في طبقات الجو العليا على الحرارة التي سجلت فجر اليوم الإثنين، كانت من معتدلة إلى لطيفة على مدن المملكة والخليج.

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