الأرصاد: 8 مناطق تتعرض لرياح مثيرة للأتربة خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إلى تعرض 8 مناطق بالمملكة، إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، خلال الساعات المقبلة.

ووفق تقرير بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أوضحت أن منطقة نجران «بدر الجنوب - ثار - حبونا - خباش - شرورة - نجران ـ يدمة»، تتعرض إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة المؤثرة على الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا سطحية مثيرة للأتربة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساءً وذلك في «الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدلم - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم - رماح - شقراء - ضرما - عفيف - مرات - وادي الدواسر».

أما المنطقة الشرقية «الأحساء - الجبيل - الخبر - الخفجي - الدمام - العديد - القطيف - النعيرية - بقيق - حفر الباطن - رأس تنورة - قرية العليا»، فتتعرض إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تتعرض منطقة القصيم «الأسياح - البدائع - البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء - ضرية - عقلة الصقور - عنيزة - عيون الجواء»، لرياح سطحية تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

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وتشهد منطقة حائل «الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل - سميراء – موقق»، رياحًا مثيرة للأتربة وتدنيًا بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وبحسب التقرير، تتعرض منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة - رفحاء - طريف – عرعر»، لنشاط في الرياح السطحية المؤدية لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

واستكملت «الأرصاد»: تشهد منطقة الجوف «القريات - دومة الجندل - سكاكا – طبرجل»، رياحًا سطحية نشطة تؤدي لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

واختتمت الهيئة بأن منطقة مكة المكرمة «القنفذة – الليث»، تتعرض إلى رياح نشطة وأتربة مثارة مما يؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

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