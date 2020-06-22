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القيادة تُهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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مع تمنيات باطراد التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للدوق هنري، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة، للدوق هنري، عبَّر خلالها، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجيًا لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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